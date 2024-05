Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a ser artilheiro da liga em quatro países diferentes

Proud to make history as the first top scorer in 4 countries ??????? ?? ?? ?? A huge thank you to all the clubs, teammates and staff who helped me along the way. pic.twitter.com/wmimyDrRP2

? Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 28, 2024

A primeira artilharia de Ronaldo aconteceu na temporada de 2007/2008, quando marcou 31 gols, pelo Manchester United, no Campeonato Inglês. Na Espanha, atuando pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo foi o maior goleador do Campeonato Espanhol em quatro oportunidades, 2011/2012 (40 gols), 2013/2014 (31 gols) e 2014/2015 (48 gols).

Com a camisa da Juventus, o português conseguiu ser o artilheiro do Italiano na temporada 2020/2021, com 29 tentos anotados. Por último, é o artilheiro do Campeonato Saudita, pelo Al-Nassr, quebrando o recorde de gols em uma única edição do torneio, com 35 bolas na rede.