Coronado ganha chance como titular do Corinthians contra o Racing-URU; veja escalações

Recuperado de lesão, o lateral Matheuzinho voltou a ser relacionado por António Oliveira. Já Diego Palacios e Pedro Henrique, em transição, seguem de fora.

O duelo vale a liderança do Grupo F da competição. O primeiro colocado da chave garante a classificação direta para as oitavas de final, enquanto o segundo irá disputar um playoff contra um dos terceiros da Libertadores. O Timão no momento é o vice-líder do grupo, com dez pontos (um a menos que o Racing-URU), mas só depende de si para pular ao topo.

A partida também marcará a despedida do volante Paulinho. O jogador não chegou a um acordo com a diretoria para renovar seu contrato e dará adeus ao clube do Parque São Jorge após o jogo desta terça.