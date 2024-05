Convocado pela Seleção, Éderson é o vice-líder em desarmes do Campeonato Italiano 2023/24

O jogador também foi peça-chave no título da Atalanta na Liga Europa, sendo titular em todos as partidas do mata-mata do torneio.

Agora, Éderson se prepara para vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez no profissional. Anteriormente, ele chegou a jogar pelas categorias de base, mas ainda não atuou pela equipe principal.

A Copa América será realizada entre os dias 20 de junho e 14 de julho, nos EUA. Antes disso, o Brasil jogará dois amistosos, contra México e EUA, nos dias 8 e 20 de junho, respectivamente. A primeira partida será disputada no estádio Kyle Field, no Texas, e a segunda no Camping World Stadium, em Orlando.