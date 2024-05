Com virada no fim, Celtics vencem os Pacers e avançam às finais da NBA

? Boston Celtics (@celtics) May 28, 2024

A partida foi muito equilibrada. Os Celtics foram para o intervalo em vantagem no placar, mas ficaram atrás durante todo o segundo tempo e só recuperaram a liderança faltando um minuto para o final do jogo. Indiana pouco pôde fazer ao ver o Boston reagindo, já que estava sem o seu melhor jogador: Tyrese Haliburton. O craque dos Pacers se machucou na segunda partida da série.

Entre os cestinhas do duelo, Jaylen Brown se destacou. O camisa 7 de Boston marcou 29 pontos e pegou seis rebotes. Jayson Tatum veio logo atrás, com 26 pontos e 13 rebotes, fazendo assim um duplo-duplo. Pelo lado de Indiana, se sobressaiu Andrew Nembhard, que marcou 24 pontos e dez assistências.

O ala-armador Jaylen Brown ainda foi coroado com o título de MVP (Melhor Jogador) das finais do leste. Na série contra o Indiana Pacers, o americano teve uma média de 29.7 pontos, 5 rebotes e 3 assistências por jogo.

Agora, o Boston Celtics aguarda o vencedor das finais da Conferência Oeste, entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Os Mavs estão vencendo por 3 a 0 e podem fechar a série nesta terça-feira, no jogo 4 em casa, às 21h30 (de Brasília). As finais da NBA estão marcadas para começar no dia 6 de junho.