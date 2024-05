António Oliveira pede calma com Coronado e valoriza coletivo do Corinthians: "Cada coisa no seu tempo"

O triunfo do Corinthians teve um show à parte de Igor Coronado. O meio-campista ganhou uma oportunidade como titular e, além da grande atuação, fez o seu primeiro gol pelo clube do Parque São Jorge. António, por sua vez, pediu calma e valorizou o coletivo da equipe.

"Cada coisa no seu tempo. Evidente que hoje os holofotes vão estar para o Igor, mas não podemos ser injustos com o restante do trabalho. Ontem foi com o Wesley, hoje com o Igor. Não posso falar só do Coronado, tenho que falar de todos. Não gosto de individualizar, todos são parte importante do caminho que estamos trilhando", disse o português.

António Oliveira ainda falou sobre a despedida de Paulinho, que não chegou a um acordo para renovar com o clube e fez sua última partida como jogador do Timão. Ele também brincou sobre Róger Guedes, atacante do Al-Rayyan, que foi à Neo Química e assistiu ao jogo. Ele defendeu o Corinthians entre 2021 e 2023.

"Eu era fã dele (Paulinho) e nunca sonhei em ser treinador dele. Estou levando um amigo para a vida, isso não tem preço. Nada substitui a amizade que eu nutro por ele e por muitos outros. Isso é o que levamos do futebol. Somos uma família, passamos momentos bons e outros desafiantes. Temos que nos agarrar aos outros. Não sei se ele vai continuar ou parar, não sei qual a decisão. Foi um privilégio para mim ser um treinador de um dos melhores jogadores do mundo. Teve uma carreira brilhante, chegou a um dos melhores clubes do futebol mundial, o Barcelona, e à Seleção Brasileira. Sempre carregou seu amor pelo Corinthians. Um abraço fraterno a ele", comentou.

"Quem não gosta do Róger Guedes. Se quiser, que fique por aqui. Seria um orgulho ser treinador dele. É um jogador de muito talento", finalizou.

Com o primeiro lugar da chave, o time do Parque São Jorge avança diretamente às oitavas de final da Sul-Americana. Já o Racing-URU irá disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores. Os embates da próxima fase serão conhecidos através de sorteio, em data ainda não divulgada pela Conmebol.