Nadal fala em tom de despedida, mas não garante adeus a Roland Garros após eliminação

Rafael Nadal falou em tom de despedida após ser eliminado na primeira rodada de Roland Garros nesta segunda-feira ao ser derrotado por Alexander Zverev por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 7/6 e 6/3, em três horas e cinco minutos na quadra Philippe-Chatrier, em Paris.

O maior vencedor da história do torneio, com 14 títulos, contou com a presença de diversas personalidades nas arquibancadas, como os tenistas atuais líderes do ranking masculino e feminino, Novak Djokovic e Iga Swiatek, além do jovem prodígio Carlos Alcaraz e o volante do Manchester City, Rodri.

Ao fim do duelo com Zverev, que vem do título no Masters 1000 de Madri, Nadal concedeu entrevista ainda em quadra, fazendo um discurso bastante emotivo e dando a entender que dificilmente voltará a pisar no saibro de Roland Garros.