João Brigatti pede demissão e não é mais o treinador da Ponte Preta

João Brigatti pediu demissão pela manhã desta segunda-feira e não é mais o treinador da Ponte Preta. O comandante conversou com o presidente do clube, Marco Antonio Eberlin, e relatou que entende "a necessidade de mudança na condução do trabalho".

O dirigente, por sua vez, disse não entender da mesma forma, alegando que "quando vence, todos vencem e quando perde, todos perdem". No entanto, o pedido do treinador foi respeitado.

"João Brigatti não é só um técnico. É um torcedor e um amigo leal que jamais abandonou o clube em seus momentos difíceis. É vida que segue, mas torço para que, em breve, esteja de volta porque a Ponte Preta precisa de pessoas leais e comprometidas com essa nossa história. E o João Brigatti, certamente, é uma dessas pessoas", disse Marco Antonio.