Internacional x Belgrano: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Sul-Americana

A equipe gaúcha atua em Barueri por não poder mandar o jogo no Beira-Rio, afetado pela enchente em Porto Alegre, e entra em campo com a obrigação da vitória.

O Internacional ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com cinco pontos. E uma vitória pode deixar o time na segunda posição. Para esta partida, o técnico Eduardo Coudet terá praticamente todos os jogadores à disposição.

Do outro lado, o Belgrano fica na ponta do grupo com um triunfo. Na outra partida do grupo, o Delfín tenta se aproximar da classificação contra o Real Tomayapo, no Equador.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X BELGRANO