Internacional promove descontos com ingresso solidário para atrair torcedores à Arena Barueri

O Internacional entra em campo como mandante na Arena Barueri nesta terça-feira, contra o Belgrano-ARG, a partir das 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. E o desejo do clube e diretoria é levar um bom público à região.

Para isso, a fim de auxiliar na ajuda às vítimas das enchentes no RS, o clube promoverá o ingresso solidário. O torcedor que levar um quilo de alimento não perecível pagará metade do valor, ou seja, R$ 60,00. Os interessados em conseguir o desconto devem selecionar a opção "ingresso solidário" no momento da compra, e no acesso ao estádio, fazer a entrega da doação.

O torcedor deve acessar o site ceosports.com.br/internacional e, em seguida, fazer um cadastro. Os sócios serão reconhecidos pelo CPF e poderão emitir um voucher de entrada sem custo. Para não sócios, a compra de entrada será no mesmo site, no valor de R$ 120,00.