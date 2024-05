São Paulo voa alto, vence Águia-PA com toque de Lucas e avança às oitavas

Lucas marcou de pênalti em seu retorno ao time titular do São Paulo Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Erick, de 1,73m, marca de cabeça. O São Paulo aumentou pouco antes do intervalo. Ferraresi roubou a bola ainda no campo de ataque paulista e acionou Erick, que devolveu para o zagueiro e disparou para dentro da área. Como um bom lateral de ofício, o venezuelano caprichou no cruzamento e o ponta de 1,73m cabeceou firme para o gol paraense: 2 a 0.

Galoppo erra sem goleiro. O meia argentino desperdiçou uma das melhores oportunidades logo no início do 2° tempo da partida no MorumBis: Nestor bateu forte cruzado e forçou Axel a espalmar, mas Galoppo, com o gol aberto, pegou errado na bola e mandou para cima do travessão. Ele ainda parou no goleiro rival pouco depois.

Zubeldía renova São Paulo. Diante do total controle do jogo, o técnico aproveitou para acionar Luciano e dar chances aos jovens de Cotia já na casa dos 20 minutos. Além do camisa 10, que substituiu um ovacionado Lucas, Rodriguinho e Juan entraram nos lugares de Nestor e André Silva, respectivamente. Alisson e Ferreirinha também deixaram o banco de reservas.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Águia pela Copa do Brasil Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Ritmo desacelerado e novos milagres. As mudanças resultaram em um Tricolor mais lento diante de um Águia cada vez mais recuado. Rodriguinho, em chute cruzado, e Luciano, de fora da área, obrigaram o goleiro da equipe paraense a fazer lindas defesas antes do apito final.