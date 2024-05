Com treino na Vila, Santos inicia preparação para enfrentar o Botafogo-SP

O elenco do Santos se reapresentou nesta segunda-feira (27) após a derrota de 2 a 1 para o América-MG, fora de casa, na última sexta-feira (24). Agora, o foco do clube é no duelo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fábio Carille levou o treino desta manhã para a Vila Belmiro. O jogo contra o time de Ribeirão Preto, contudo, não será na casa alvinegra. A diretoria decidiu levar o embate para o Estádio do Café, em Londrina (PR).

Para este compromisso, o Peixe não poderá contar com João Paulo. O goleiro rompeu o tendão de Aquiles esquerdo e precisou passar por cirurgia.