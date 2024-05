Bochum consegue reação heroica e garante a permanência na Primeira Divisão alemã nos pênaltis

ENDE! BUNDESLIGA! Was für ein krankes Jahr, was für ein Finale!

DER VfL BLEIBT BUNDESLIGA!



????????????? pic.twitter.com/WCsAKCwlLA

O Bochum abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com Philipp Hofmann, que finalizou de cabeça perto da marca do pênalti após cobrança de falta.

O restante do jogo confirmou o domínio do Bochum, que estava determinado a virar o confronto. O time visitante marcou novamente aos 21 do segundo tempo com Hofmann, em outra cabeçada, colocando fogo no jogo.