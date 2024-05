Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo da Copa Sul-Americana

O Athletico-PR terá mais dois dias de atividades antes do duelo decisivo contra o Sportivo Ameliano. Os treinamentos acontecerão no período da manhã, também no CAT Caju.

O Furacão não pode perder para o Sportivo Ameliano se quiser avançar diretamente às oitavas de final da Sul-Americana. Neste momento, a equipe do técnico Cuca figura na liderança do Grupo F, com 12 pontos, e é seguida de perto pelo rival paraguaio, que tem dez.

Um simples empate assegura não só a liderança ao Athletico-PR, mas também a vaga nas oitavas de final do torneio continental sem necessidade de passar pelos playoffs. Na primeira vez em que se enfrentaram este ano, os brasileiros saíram com a vitória por 4 a 1.