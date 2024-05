Aston Villa anuncia renovação de contrato do técnico Unai Emery

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ??

? Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

O presidente do clube inglês, Nassef Sawiris, se mostrou animado com a renovação do técnico.

"Estamos construindo algo especial aqui no Aston Villa com Unai no comando e estamos muito satisfeitos por ele ter assinado um novo contrato com o clube até 2029", disse.

Unai Emery também falou sobre a ampliação do contrato e elogiou a estrutura do Aston Villa.