André Jardine comemora bicampeonato mexicano pelo América: "Estamos fazendo história"

O América, do técnico André Jardine, conquistou o bicampeonato mexicano ao superar o Cruz Azul por 1 a 0 na madrugada desta segunda-feira. A vitória, obtida com um gol do capitão Henry Martín, garantiu aos americanistas o título do torneio Clausura do Campeonato Mexicano apenas cinco meses depois de o clube também ter conquistado o Apertura. Maior campeão nacional com quinze troféus, o América comemorou seu primeiro bicampeonato em 35 anos. Na época, o time da capital também era



comandado por um brasileiro, o técnico Jorge Vieira.

Dono da melhor campanha na primeira fase tanto no Apertura 23 como agora, no Clausura 24, o América confirmou o favoritismo em ambas as ocasiões ao vencer as duas Liguillas - como os mexicanos chamam a fase de mata-mata a partir das quartas de final.