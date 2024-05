Pinheiros vence o River Plate na final e é tricampeão do Sul Centro Americano de Handebol feminino

O Pinheiros ganhou do River Plate por 25 a 16 e foi campeão do Sul Centro Americano de Handebol feminino. Com a vitória sobre a equipe argentina, o clube paulista conquistou o tricampeonato seguido da competição. A decisão ocorreu neste sábado, em São José-SC.

O primeiro tempo foi muito equilibrado, já que as equipes estavam espelhadas em quadra. Apenas na parte final da primeira etapa o panorama mudou. A experiência da pivô Lívia Ventura falou mais alto e a atleta marcou dois gols, o que desestabilizou o River Plate. O primeiro tempo terminou 10 a 6 para o Pinheiros.

No segundo tempo, o jogo ficou mais tranquilo para as brasileiras. O Pinheiros foi convertendo suas jogadas em gols e chegou a liderar por 21 a 13. Com as grandes defesas da goleira Jéssica Oliveira, a equipe paulista se mostrou segura e administrou a sua vantagem no placar até o fim.