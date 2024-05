Com gols de Ronaldinho Gaúcho e Cafu, jogo beneficente pelo RS termina empatado

Na tarde deste domingo, em jogo solidário que aconteceu no Maracanã, o Time União, comandado por Mano Menezes, empatou por 5 a 5 com o Time Esperança, que teve Dorival Júnior à beira do gramado. O evento, que reuniu artistas e ex-jogadores, teve como objetivo arrecadar e incentivar doações ao Rio Grande do Sul, que lida com enchentes que atingem vários municípios do estado.

Os gols do Time União foram marcados por Ludmilla (aos cinco minutos do 1°T), Adriano Imperador (aos 19 minutos do 1°T), Diego Ribas (aos 27 minutos do 1°T) e Ronaldinho Gaúcho (aos 29 minutos do 1°T e aos 18 minutos do 2°T). Enquanto Nenê (aos 13 minutos do 1°T) e D'Alessandro (aos 14 minutos do 1°T), Cafu (aos 10 minutos do 2°T) e MC Poze do Rodo (aos 25 minutos do 2°T) e Amaral (aos 20 minutos do 2°T), com um golaço, fizeram para o Time Esperança.

O Time Esperança teve como técnico Dorival Júnior, enquanto o capitão foi Cafu. Já o Time União teve Mano Menezes à beira do gramado. Já Ronaldinho Gaúcho ficou com a braçadeira da equipe. Os times utilizaram uniformes com as cores amarela, verde e vermelha, que compõem a bandeira do Rio Grande do Sul.