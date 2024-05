Com Debinha, Seleção Brasileira feminina ganha caras novas para amistosos

A Seleção Brasileira feminina terá caras novas para os amistosos contra a Jamaica, que acontecem nos dias 1 e 4 de junho, na Arena Pernambuco e na Arena Fonte Nova, respectivamente. As jogadoras Debinha, do Kansas City, Bruninha, do Gotham, e Laís Estevam, do Palmeiras, foram convocadas.

As três foram chamadas para completar o grupo que ganhou três desfalques: Bia Zaneratto, que segue tratamento de uma lesão no pé, Fê Palermo, que sofreu uma lesão ligamentar no pé direito, e Priscila, que lesionou a panturrilha direita.