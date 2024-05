Castán e Guilherme absolvem atacante do América-MG por gol polêmico contra o Santos

O ex-zagueiro do Corinthians ainda disse que o técnico do América-MG, Cauan de Almeida, deveria ter pedido aos jogadores que deixassem o Santos empatar a partida.

"Eu acho que o único que poderia ter feito alguma coisa naquele momento era o treinador. Falar 'dá a bola para eles e vamos começar o jogo de novo'. Não tem como um cara que está jogando deixar fazer o gol, ele está querendo ganhar e fazer o dele dentro de campo", completou Castán.

Renato Marques marcou o gol após roubar a bola do goleiro João Paulo, que se lesionou no lance e pediu a paralisação. O atacante do América-MG, no entanto, mandou para o fundo das redes mesmo assim, gerando uma confusão em campo. A partida terminou com vitória do Coelho por 2 a 1.