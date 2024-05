Artilheiro do Santos, Giuliano está perto de igualar temporada mais goleadora desde volta ao Brasil

Artilheiro do Santos no ano com seis gols, o meio-campista Giuliano está vivendo perto de igualar temporada mais goleadora desde que voltou ao Brasil, em 2022, para defender o Corinthians. O experiente jogador jogou pelo Timão em parte de 2021, 2022 e 2023 e marcou, ao todo, doze gols.

O ano em que mais balançou as redes adversárias pelo Corinthians foi o de 2022, com sete tentos. Na época, o atleta participou de 63 compromissos com o Alvinegro da capital. Além dos gols, na mesma temporada, o meio-campista distribuiu sete assistências.