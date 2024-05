"Anunciarei meu novo clube quando chegar a hora", diz Mbappé ao ser questionado sobre o Real Madrid

Kylian Mbappé despediu-se do Paris Saint-Germain, neste sábado, após título da Copa da França, contra o Lyon, vencendo por 2 a 1. Ao que tudo indica, o próximo destino do astro francês será o Real Madrid, após uma "novela" que durou várias temporadas. O camisa 10 da França sai sem custos do clube de Paris, já que optou por não renovar o seu contrato.

Questionado sobre o Real Madrid, em entrevista pós-jogo, Mbappé despistou acerto e ressaltou respeito ao PSG. O jornalista perguntou ao atleta o porquê de ainda não ter anunciado que irá para equipe da Espanha.

"Porque acho que a melhor coisa nesse momento é sair dizendo adeus. A única coisa que queria era terminar bem. Vai ter tempo agora para tudo. Anunciarei meu novo clube quando chegar a hora", disse Mbappé.