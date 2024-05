Stephan Barcha é bicampeão do GP da Copa JK de hipismo e segue em busca de vaga nas Olimpíadas

? Time Brasil (@timebrasil) May 26, 2024





"Vencemos aqui esse GP em 2023, fomos vice no GP do Indoor na Hípica Paulista também em 2023, há três semanas zeramos a 1ª volta do GP Internacional em Curitiba. Temos bastante a melhorar, mas com certeza é um cavalo muito importante para desenvolver na minha carreira", disse.

O prazo máximo para as inscrições do Hipismo nas Olimpíadas é 8 de julho. Stephan desejou que a equipe convocada para a disputa dos jogos seja a melhor possível.

"Espero que o Brasil se una em prol do melhor time possível e que nós consigamos o nosso objetivo que é a medalha", comentou.