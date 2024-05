Raul Gustavo perde espaço após expulsão e fica de fora dos últimos dois jogos do Corinthians

O zagueiro Raul Gustavo vive um momento de baixa no Corinthians. O defensor perdeu espaço após ter sido expulso contra o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, e não voltou a jogar pela equipe.

Raul é bem avaliado pela comissão técnica do Corinthians e chegou a ter sequência como titular há pouco tempo. Ele foi o escolhido para suprir Gustavo Henrique quando o zagueiro pegou dengue, mas foi expulso na derrota diante do Argentinos Juniors, saiu do time e nunca mais teve oportunidades.

Naquela ocasião, além de uma atuação abaixo do esperado, o atleta se revoltou com a não marcação de uma falta aos 15 minutos do segundo tempo e, ao questionar a arbitragem, empurrou o bandeirinha ao seu lado. Raul levou cartão vermelho direto e deixou o Timão com um a menos na partida.