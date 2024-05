Rafael Leão publica mensagem de despedida a Stefano Pioli no Milan: "Seu nome entrou para história"

Na manhã deste sábado, Rafael Leão, artilheiro do Milan, usou suas redes sociais para se despedir do treinador Stefano Pioli, que deixará o clube italiano ao fim desta temporada. Sob o comando do técnico, o português fez 204 partidas, cravando 56 gols e distribuindo 49 assistências.

"Obrigado por tudo, Mister, depois de 12 anos, você trouxe uma alegria enorme para todos torcedores milanistas e com consequência disso o seu nome entrou para história do Milan", começou Rafael Leão, em seu perfil no X, antigo Twitter.