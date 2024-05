Fechado com o Atlético-MG, Bernard se despede do Panathinaikos com título

O meia Bernard, contratado pelo Atlético-MG, se despediu do Panathinaikos neste sábado com título da Copa da Grécia, conquistado após vitória por 1 a 0 sobre o Aris. O brasileiro comentou sobre a conquista e o período no clube.

"Estou muito feliz com mais essa conquista e poder dar essa alegria aos torcedores que sempre me trataram com muito carinho e respeito. Agradeço a todos no clube, direção, comissões técnicas, funcionários e atletas por esse tempo de convivência. Foi uma experiência incrível que ficará guardada em meu coração", disse.