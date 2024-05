Em 2024, Lucas é o jogador do São Paulo que precisa de menos tempo para participar de gol

Após retornar de lesão, sofrida diante do Talleres, pela primeira rodada da fase de grupo da Copa Libertadores, Lucas atuou no empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, pela competição internacional, sendo acionado no segundo tempo. Já contra o Águia de Marabá ele foi titular, sendo substituído na etapa final com um gol marcado.

O São Paulo retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Talleres, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Morumbis. As duas equipes, classificadas, brigam pela primeira colocação do Grupo B.

O clube argentino aparece na ponta, com 13 pontos, e o Tricolor Paulista está na segunda posição, com dez unidades.