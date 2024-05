Diego Palácios inicia transição, e Corinthians realiza treino tático visando duelo contra o Racing-URU

Na manhã deste sábado, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians finalizou seu segundo treinamento de preparação para o duelo diante do Racing-URU, pela Sul-Americana. A atividade contou com o início da transição física do lateral esquerdo Diego Palácios, que sofreu lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo no começo do Campeonato Paulista.

Além dele, o lateral direito Matheuzinho, recuperado de uma entorse no tornozelo direito está liberado para a partida da competição internacional.

O Timão também atualizou a situação do atacante Pedro Henrique, que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O clube informou que, assim como Palácios, o camisa 15 iniciou a transição física.