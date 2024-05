Corinthians considera emprestar jovens não aproveitados no time; veja lista

A próxima janela de transferências do Corinthians promete ser movimentada. Além das possíveis chegadas, o Timão avalia algumas saídas e pode emprestar jogadores com pouco espaço no elenco.

Atualmente, os atletas do grupo corintiano que gozam de menos oportunidades são alguns jovens da base. Um deles, por exemplo, é o atacante Arthur Sousa.

O jogador de 21 anos foi um dos destaques da Copinha, mas 'estourou' a idade e não pode mais atuar na base. Ele foi promovido para o profissional, ganhou algumas oportunidades e chegou a fazer um belo gol no clássico contra o São Paulo. Depois, entretanto, ele não jogou mais e mal tem sido relacionado para as partidas.