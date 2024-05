Com hat-trick em jogo-treino, Rômulo mostra serviço e é opção em meio à má fase de Veiga no Palmeiras

Com os três gols marcados e o bom entrosamento demonstrado na atividade desta sexta-feira, Rômulo mostrou sinais de que pode ser uma opção para os momentos em que Abel Ferreira precisar de um substituto para Veiga.

O atleta foi oficialmente anunciado pela equipe em fevereiro deste ano, mas se apresentou ao clube no fim de março, após o Novorizontino ser eliminado do Campeonato Paulista. O meia tem aproveitado este período para se adaptar ao novo clube - tanto é que ainda não foi muito utilizado pelo técnico português.

À disposição de Abel desde o dia em que se apresentou, Rômulo só foi ganhar uma chance com o treinador no dia 17 de abril, na derrota de 1 a 0 para o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão. De lá para cá, também recebeu pouco tempo de jogo.

No total, o meia-atacante entrou em campo com a camisa do Verdão em cinco oportunidades - todas saindo do banco de reservas. O jogador acumula apenas 65 minutos nos gramados, mas já foi muito importante para o time: no jogo de ida contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, deu a assistência para Estêvão marcar o gol da vitória alviverde já nos acréscimos.

Com Rômulo e Veiga à disposição, o Palmeiras volta aos gramados nesta quinta-feira, pela última rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O Palestra encara o San Lorenzo, a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.