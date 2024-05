Carille pede sabedoria ao Santos após derrota, critica VAR e fala sobre gol polêmico do América-MG

"Sempre gosto de analisar o jogo com calma depois, mas fico com a impressão que foi muito igual, dois times que sempre vão estar na parte de cima. Um jogo equilibrado. Nos preparamos para isso. Tem dia que o resultado não é a nosso favor e temos que ter muita sabedoria e calma para trabalhar para o próximo jogo", ampliou.

O treinador também comentou sobre o primeiro tento do América-MG, marcado por uma grande polêmica. Renato Marques abriu o placar após uma lesão de João Paulo. O atacante aproveitou a contusão do goleiro para pegar a bola e mandá-la para as redes. O arqueiro deixou o gramado com uma suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo.

"Tudo acontece muito rápido. O pessoal do América disse que ninguém avisou o jogador, mas ali não tinha que ninguém avisar. O pior é a sequência disso. Esperamos para opinar melhor. Não deu tempo de conversar com o João Paulo ainda. Vou conversar com ele na viagem", comentou.

Por fim, Carille falou sobre as substituições que fez ao longo do segundo tempo para tentar buscar o empate. Ele sacou Patati e Otero e colocou Serginho e Patrick. No fim, Hayner e Nonato entraram nas vagas de JP Chermont e Rincón.

"A troca foi em cima do cansaço, eles perderam um pouco de força para transitar, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O América foi para trás, se fechou, respeitou e conseguiu bloquear bem. Eles se sobressaíram pois não conseguimos empatar", finalizou.