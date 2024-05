Brazão lamenta lesão de João Paulo e 'gosto amargo' em estreia pelo Santos

O Santos perdeu por 2 a 1 para o América-MG, nesta sexta-feira (24), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo em Belo Horizonte marcou a estreia de Gabriel Brazão com a camisa alvinegra. O goleiro, porém, lamentou a forma com que isso ocorreu.

João Paulo sentiu uma lesão no gol que originou o primeiro gol do Coelho e precisou deixar o gramado. Brazão destacou a sua torcida pelo companheiro.

"Fico muito triste de entrar da maneira que entrei, com a lesão de um amigo. Estou orando para que não seja nada de grave. Entrei ligado no jogo para ajudar os meus companheiros. Vamos treinar firme para dar a volta por cima", disse ao De Olho no Peixe.