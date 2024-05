Adversário do São Paulo na Libertadores, Talleres não perde há 16 partidas

Para avançar às oitavas da Copa Libertadores como líder de seu grupo, o São Paulo precisa vencer o Talleres, no Mourubis, na próxima quarta-feira (29). A missão do Tricolor é difícil, visto que o clube argentino está em boa fase e não sabe o que é perder há 16 partidas.

Ao todo, o Talleres venceu em dez oportunidades e empatou seis. Dentro desta sequência, que começou no final de fevereiro, a equipe também bateu o São Paulo, na Argentina, na rodada de estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

Nos 16 compromissos, o clube argentino balançou as redes adversárias 29 vezes e foi vazado 13 vezes. A equipe conquistou importantes vitórias no período, triunfando diante do Atlético Tucumán por 4 a 1 (Copa da Liga Argentina) e do Independiente por 3 a 1 (Campeonato Argentino).