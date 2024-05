Stefano Pioli deixará o comando técnico do Milan ao final da temporada

O Milan oficializou, na manhã desta sexta-feira, que o treinador italiano Stefano Pioli deixará o clube ao final da temporada europeia. Ele estava no comando da equipe desde outubro de 2019.

"O Milan agradece ao Stefano Pioli e a toda sua comissão por liderar a equipe principal nos últimos cinco anos, garantindo um título inesquecível do Campeonato Italiano e restabelecendo a presença consistente do Milan nas principais competições europeias. O profissionalismo de Stefano e o toque humano contribuíram significativamente para o crescimento do elenco, incorporando os valores fundamentais do clube desde o primeiro dia", foi escrito no comunicado do Milan.

Nestas cinco temporadas, o principal feito de Pioli no Milan foi a conquista do Campeonato Italiano, em 2021/2022, quebrando um jejum de 11 anos do clube. Além disso, ele levou o time italiano à semifinal da Champions League na temporada 2022/2023.