Sem Jhon Arias por mais de 1 mês, Fluminense perderá um dos artilheiros do ano

O Fluminense confirmou a convocação de Jhon Arias para defender a Colômbia na Copa América. O desfalque será bastante lamentado pelo técnico Fernando Diniz, já que o atacante tem o melhor desempenho ofensivo no elenco tricolor em 2024 entre os jogadores disponíveis.

Jhon Arias é o artilheiro do Fluminense na temporada ao lado de Lelê, que sofreu uma grave lesão e ficará muito tempo em recuperação. Ambos balançaram as redes seis vezes no ano.