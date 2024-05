São Paulo anuncia alterações no comando técnico de suas categorias de base

Allan Barcelos é o novo treinador do Sub-20; Menta assume o Sub-17

Saiba mais: https://t.co/Zfb0aGoa5J#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Sj1qg76rIQ

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 24, 2024

Allan chegou ao Tricolor em 2022 e recentemente ultrapassou a marca de 100 jogos como técnico da base, sendo 56 à frente do sub-17. Ele começou no sub-12 e passou por todas categorias até chegar no sub-20.

Campeão da Libertadores, do Brasileirão e do Paulistão como jogador profissional do São Paulo, Menta também trabalhou como treinador em todas categorias do Tricolor. Ele conquistou 12 títulos com a base até então.

Allan e Menta farão o último trabalho à frente das atuais equipes no sábado. O sub-20 enfrenta o Audax, às 15h (de Brasília), enquanto o sub-17 joga contra o Clube Vital Academia.