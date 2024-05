Rossi revela proposta da Premier League recusada pelo Flamengo

O goleiro Agustín Rossi ainda busca o status de ídolo com a camisa do Flamengo, mas já está recebendo o assédio do exterior. O argentino disse, em entrevista à Rádio De La Red, que teve em mãos uma oferta para atuar no futebol inglês.

"Se eu tiver jogando bem, podem aparecer ofertas. Fiquei sabendo do interesse de um clube da Premier League que o Flamengo descartou", afirmou o arqueiro, sem citar o nome do clube.