Rogério Ceni analisa vitória do Bahia sobre o Criciúma: "Soubemos sofrer"

Com dois gols nos minutos finais, o Bahia venceu o Criciúma, por 2 a 0, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil e garantiu a classificação às oitavas de final. Após o confronto desta quinta-feira no Estádio Heriberto Hulse, o treinador Rogério Ceni analisou a atuação do Tricolor de Aço.

"Esse esquema de jogo que temos faz com que todos tenham responsabilidade, e são 10, 15, 20 minutos que eles entram e têm que fazer a diferença. Quando pegamos um bom gramado como foi hoje, conseguimos fazer bons jogos. Sofrer [em Criciúma], todo mundo vai sofrer, não foi só a gente não. Mas soubemos sofrer e se defender e saímos com a classificação", comentou.

Rogério Ceni também elogiou alguns jogadores individualmente, ressaltando que todos são importantes para a equipe.