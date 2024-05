Presidente do Grêmio explica escolha pelo Couto Pereira e atualiza situações da Arena e do CT

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, no CT do Corinthians, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falou sobre a escolha do estádio para atuar como mandante, já que, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, a arena está impossibilitada de receber jogos.

"A gente tem algumas premissas (para escolha do estádio). A primeira da Libertadores era passar por alguns critérios técnicos importantes da Conmebol, aeroporto, capacidade de estádio e tomamos a decisão por Curitiba. A gente pensa em levar o mais para o sul possível para ficar o mais perto da nossa torcida, mas também estamos pensando em outras questões", iniciou.

"Fizemos esse primeiro passo para esses jogos da Libertadores e tem um no Brasileiro em Curitiba, mas temos jogos em Fortaleza e no Rio é quem sabe se movimentar o menos possível, já que estamos nesse prejuízo sem estádio quanto menos a gente se movimentar é um fator importante. Por outro lado pode ser um campo neutro. Estamos levando em consideração,levantando, provavelmente nesse final de semana e início da semana teremos uma definição a partir da reunião no dia 27, a ideia é dentro do possível se o tempo colaborar no Sul e dependendo da nossa tragédia no nosso estádio, poder levar o nossos jogos o mais próximo da torcida possível", acrescentou.