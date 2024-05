Perto de despedida do Palmeiras, Endrick faz post após jogo da Copa do Brasil e diz: "Tá chegando a hora"

Contudo, a preparação para a competição começará semanas antes - atletas de clubes brasileiros se apresentarão no dia 3 de junho. O jovem já estará com a Seleção para os amistosos contra México e Estados Unidos e perderá os compromissos com o Palmeiras.

Já uma semana após o término da Copa América, Endrick completará 18 anos e rumará a Europa para reforçar o Real Madrid.

Com a camisa do Palmeiras, Endrick acumula, até o momento, 21 gols e quatro assistências em 78 confrontos. O camisa 9 já conquistou cinco títulos: dois Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023).