Na mira do Vasco, Coutinho desembarca no Brasil e diz: 'todo mundo já sabe'

Ainda não se sabe se a possível chegada de Coutinho ao Vasco seria por empréstimo ou de forma definitiva. O contrato do atleta com o Aston Villa é válido até 2026.

Revelado nas categorias de base do próprio Vasco, Coutinho teve uma carreira vitoriosa no futebol europeu. Além do Aston Villa, ele passou por Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. O meia também foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo de 2018.