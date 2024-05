Entenda lesão crônica que afeta Diego Palacios no Corinthians há quase quatro meses

"Esses desequilíbrios musculares ou alterações biomecânicas precisam ser avaliados e monitorados, tanto para que o atleta retome suas atividades, quanto também no dia a dia, para que não haja reincidentes. As lesões de articulação do joelho normalmente são atraumáticas, ou seja, não precisa necessariamente ter o contato diretamente com outro jogador, como foi o caso do Palacios", contou o fisioterapeuta.

"Sobre o tempo de recuperação, é difícil fazer uma estimativa, pois não sabemos da real condição do atleta. Diversos fatores influenciam essa expectativa de retorno aos gramados, como a existência de assimetrias no corpo do indivíduo, histórico médico, gordura corporal, além do tipo de tratamento que está sendo realizado desde o início, o qual não temos acesso", completou.

Aos poucos, Palacios vem avançando no tratamento e já trabalha com bola no CT Dr. Joaquim Grava, acompanhado da equipe de fisioterapia e os preparadores físicos do Corinthians.

Entretanto, é pouco provável que o equatoriano fique à disposição de António Oliveira para o duelo contra o Racing-URU, pela Sul-Americana, na próxima terça-feira. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Contratado sob grande expectativa da torcida, Diego Palacios soma apenas um jogo pelo Timão (cerca de 45 minutos em campo). O Corinthians ainda não informou um prazo de retorno aos gramados.