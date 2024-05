Com hat-trick de Rômulo e gol de Dudu, Palmeiras atropela São Caetano em jogo-treino

Nada de descanso após a classificação na Copa do Brasil. Na manhã desta sexta-feira, após garantir vaga nas oitavas de final do torneio ao empatar sem gols com o Botafogo-SP, o elenco do Palmeiras se reapresentou aos trabalhos logo com um um jogo-treino.

Na Academia de Futebol, o Verdão goleou o São Caetano por 8 a 1 em jogo-treino dividido em três tempos de 30 minutos. Rômulo marcou um hat-trick, Gabriel Menino anotou dois gols de falta, Flaco López guardou dois e Dudu fechou a goleada alviverde.

Os titulares no empate com o Botafogo-SP não fizeram parte da atividade em campo e realizaram apenas trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Luis Guilherme e Rony, que atuaram por mais tempo na segunda etapa, também ficaram na parte interna. Enquanto isso, a comissão técnica decidiu por dar ritmo de jogo aos demais 18 jogadores, sem posições definidas.