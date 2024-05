Cacá se transforma em zagueiro artilheiro e ajuda o Corinthians com gols decisivos

Além desses, Cacá marcou no embate diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o qual a equipe entrou em campo extremamente pressionada. À época, os comandados de António Oliveira vinham de uma sequência negativa e estavam à beira do Z4 na tabela de classificação.

Esta, portanto, já é a temporada mais goleadora da carreira do defensor. Já são três bolas na rede em dez partidas no clube do Parque São Jorge. Até então, ele nunca havia ultrapassado a marca de dois gols em um mesmo ano.

Vindo do Athletico-PR, Cacá superou a concorrência de Gustavo Henrique e foi titular nos últimos sete jogos do time alvinegro, ao lado de Félix Torres. Neste período, o Corinthians perdeu apenas uma vez e já soma cinco vitórias e um empate.

O próximo compromisso do Corinthians de Cacá é contra o Racing-URU, pela Sul-Americana, em briga pelo topo do Grupo D, que garante classificação direta ao mata-mata. O confronto ocorre na próxima terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.