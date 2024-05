Copa do Brasil: confira classificados, datas e informações das oitavas

A Copa do Brasil já conhece 13 dos 16 clubes que disputarão as oitavas de final. As vagas restantes serão definidas posteriormente com os jogos adiados dos times do Rio Grande do Sul.

Quem já se classificou

Atlético-MG

Atlético-GO

Bahia

Botafogo

Corinthians

CRB

Flamengo

Fluminense

Goiás

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Vasco

Jogos que faltam