Atacante do Palmeiras, Bruno Rodrigues sofre nova lesão no joelho e precisará passar por cirurgia

Com a primeira lesão sofrida, o camisa 11 teve de passar por uma astroscopia e, desde então, vinha se recuperando do problema físico. Nos últimos dias, depois de longos cinco meses fora, ele vinha treinando normalmente com o restante do elenco e até chegou a participar do jogo-treino contra o São Bento no último sábado.

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras no final do ano passado e assinou vínculo com a equipe até o fim de 2028. Contudo, por conta das graves lesões, só teve a oportunidade de disputar dois jogos com a camisa alviverde até o momento.