Amazonas anuncia retorno do treinador Rafael Lacerda

Nesta sexta-feira, o Amazonas anunciou o retorno do treinador Rafael Lacerda. O profissional estava no Barra-SC e pediu o desligamento do clube.

Pela Onça-pintada, Rafael é o técnico que mais comandou a equipe do Norte na história do clube. Além disso, em sua primeira passagem, conquistou o acesso à Série C em 2022 e o título do Campeonato Amazonense em 2023.