Álvaro Pacheco realiza primeiro treino sob o comando do Vasco

Antes do início do treino, os jogadores participaram de um Media Day do clube.

Posteriormente, os atletas conversaram com o novo treinador e iniciaram as atividades. Álvaro focou no trabalho de movimentação e passes junto da comissão após o aquecimento.

Por fim, o elenco retorna ao CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado, de olho no clássico contra o Flamengo. A bola rola no próximo dia 2, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.