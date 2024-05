Zubeldía mira se aproximar da série invicta inicial de Dorival Jr. no São Paulo

?... pic.twitter.com/q95fBpvnwN

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 22, 2024

Zubeldía e o técnico da Seleção têm uma coisa em comum na sua trajetória: antes de estrear, o São Paulo venceu. No caso do campeão da Copa do Brasil foi uma vitória contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, no Morumbis, ao passo que a chegada do argentino foi antecipada por um resultado positivo frente ao Atlético-GO, pelo Brasileirão, fora de casa.

O confronto contra o Águia de Marabá está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Morumbis. O São Paulo defende a vantagem de 3 a 1 construída na ida.