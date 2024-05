Victor Hugo completa 100 jogos pelo Flamengo contra o Amazonas

Parabéns pela marca alcançada e vamos por mais, cria! #CRF pic.twitter.com/qY6yy0qIzp

? Flamengo (@Flamengo) May 23, 2024

Victor Hugo entrou no lugar de Everton Cebolinha aos 46 minutos do segundo tempo do confronto. Com pouco tempo de jogo, ele pouco pôde fazer em campo.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Victor Hugo estreou pelo profissional também pela Copa do Brasil, contra o Altos, no dia 1 de maio de 2022. O jogador esteve em campo durante 20 minutos e conseguiu dar uma assistência. O Rubro-Negro venceu a partida por 2 a 1.

Atualmente com 20 anos, Victor Hugo tem ganhado chances com Tite na temporada. O meia possui 15 jogos em 2024, sendo titular em apenas dois, mas não marcou gols e tampouco deu assistências.

Victor Hugo tem contrato com Flamengo até o fim de 2028. Além dos 100 jogos, o meia possui seis gols e cinco assistências pelo clube carioca.