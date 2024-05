Raniele é o meio-campista da Série A com mais desarmes em torneios nacionais e continentais em 2024

O Corinthians derrotou o América-RN por 2 a 1 nesta quarta-feira e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O volante Raniele iniciou a jogada do gol da vitória do Timão ao recuperar a posse da bola com um carrinho, para delírio da torcida corintiana. O camisa 14 do Timão é o líder em desarmes entre os meio-campistas da Série A do Campeonato Brasileiro em 2024, contando jogos por torneios nacionais e continentais. Este dado foi levantado pelo site Sofascore.

🔎 Raniele é o meio-campista da Série A com mais desarmes (37) e ações defensivas (87) em torneios nacionais e continentais em 2024! ✊✊



⚔️ 13 jogos

🦾 46 bolas recuperadas

⤴️ 23 interceptações (!)

👊 17 faltas (21 sofridas!)

💪 61% duelos ganhos (!)

💯 Nota Sofascore 7.12 pic.twitter.com/P8aGsvecac -- Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 23, 2024

Contando partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Raniele disputou 13 jogos e conseguiu 37 desarmes. Além disso, neste período o volante de 27 anos realizou 23 interceptações e recuperou 46 bolas para o Timão.